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Aprehenden a ladrón de tiendas de la capital

Por Redacción

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden a ladrón de tiendas de la capital

En la colonia Las Julias fue detenido un presunto objetivo criminal, luego de trabajos de inteligencia y seguimiento realizados por la Guardia Civil Estatal que permitieron la detención de un masculino, señalado por su probable participación en robos cometidos contra tiendas de conveniencia en la capital potosina.

La acción se realizó en la colonia Las Julias, donde fue detenido Juan "N", de 18 años de edad, quien, de acuerdo con información preliminar, presuntamente estaría relacionado con diversos hechos delictivos cometidos en agravio de establecimientos comerciales ubicados en la zona norte de la ciudad, aunque será la autoridad correspondiente quien determine su situación conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado dijo refrendar su compromiso de continuar con acciones firmes y coordinadas para preservar la tranquilidad y seguridad de las familias potosinas.

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