Aprehenden a presunto feminicida de colombiana

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Un hombre señalado del feminicidio de la colombiana Tatiana Vanessa N., localizada sin vida en el municipio de Villa de Reyes, fue capturado por la Fiscalía General del Estado luego de que las investigaciones arrojaron su supuesta autoría en el crimen

La joven mujer fue vista por última vez el 25 de agosto y, de acuerdo a la Fiscalía, se le mantuvo cautiva en un inmueble ubicado en la carretera a Méxi co hasta el día 28, cuando finalmente se le privó de la vida y el cuerpo fue tirado en un predio donde se localizó.

La Fiscalía informó que, a través de la Coordinación Estatal de Alerta Ámber y Personas No Localizadas, cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Juan "N", por la presunta participación en el delito de feminicidio, en concurso real con el delito relacionado con la desaparición de personas, por el deceso de Tatiana "N".

A pesar de que desde el 25 de agosto se perdió contacto con la mujer, fue hasta el día 31 que los familiares la reportaran como no localizada ante la Fiscalía General del Estado y se emitió una ficha de búsqueda.

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Con ello, al día siguiente, el primero de septiembre, agentes ministeriales y elementos de la Policía de Investigación llevaron a cabo su localización, sin vida en una comunidad del municipio de Villa de Reyes.

Por lo anterior, la Fiscalía amplió las acciones de investigación y trabajo de campo. Tras la recuperación y análisis de videograbaciones de lugares cercanos a donde la víctima había sido reportada como vista por última vez, la Policía de Investigación estableció la identidad del probable responsable y solicitó a un Juez de Control la orden de captura correspondiente.

En su denuncia, familiares de la víctima reportaron a la Coordinación Estatal de Alerta Ámber y Personas No Localizadas que dejaron de tener comunicación con la joven de 32 años, de origen colombiano, desde el pasado 25 de agosto, por lo que decidieron contactarse con autoridades estatales para que emprendieran su búsqueda.

Las investigaciones arrojaron que la víctima habría sido privada de la vida el 28 de agosto dentro de un establecimiento ubicado en la carretera 57, en la capital del Estado y su cuerpo movido del lugar de los hechos a bordo de un vehículo.

El imputado será puesto a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.