Hallan a hombre sin vida en paraje turístico de la Huasteca
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AXTLA.- El cuerpo de un hombre fue localizado la tarde del sábado en el paraje turístico Ecotómbola, perteneciente al municipio de Axtla de Terrazas.
Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y otras corporaciones de auxilio acudieron al sitio después de recibir el reporte sobre una persona aparentemente sin vida.
A su llegada, los rescatistas confirmaron el hallazgo de un hombre, cuya identidad no había sido establecida.
Versiones recabadas en el lugar señalaron que presuntamente había ingresado al agua después de consumir bebidas alcohólicas; sin embargo, esta información no había sido confirmada por las autoridades.
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Testigos indicaron que momentos antes se encontraba acompañado por otro hombre, pero éste ya no estaba cuando llegaron las corporaciones, por lo que no fue posible obtener información para identificar al fallecido.
Bomberos y elementos de Protección Civil recuperaron el cuerpo, mientras policías municipales resguardaron el área.
Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias y ordenó el traslado del cadáver para practicar los estudios que permitan establecer su identidad y determinar la causa de la muerte.
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