Localizan cadáver en comunidad de Mexquitic

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El cuerpo sin vida de un hombre, en estado de descomposición, fue localizado en la avenida San Luis, cerca del número 271, en la comunidad de La Colorada, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona.

El reporte se recibió alrededor de las 10:00 de la mañana. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil Municipal de Mexquitic, quienes aseguraron el área.

Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes y la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.