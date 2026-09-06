Caen tres tras balacera contra policías en Valles
Los arrestos fueron por droga y otros delitos; la SSPC los relacionó de manera preliminar con la agresión
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CIUDAD VALLES.- Tres personas fueron detenidas durante los operativos desplegados después del ataque armado contra elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) ocurrido este sábado en el Libramiento Poniente de Ciudad Valles.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó que los detenidos estarían vinculados con un grupo delictivo y con actividades de venta de droga. Sin embargo, aclaró que las investigaciones deberán determinar su posible participación en la agresión.
Luis "N" y Juana "N" fueron detenidos en el ejido San Felipe. Según la dependencia, llevaban sustancias ilícitas y objetos metálicos conocidos como ponchallantas.
La SSPC señaló que ambos estarían relacionados con la venta y distribución de droga, así como con labores de vigilancia sobre los movimientos de las corporaciones de seguridad. El comunicado no precisó las cantidades aseguradas ni los delitos por los que quedaron a disposición de la autoridad.
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En una intervención distinta fue detenido Rodrigo "N", a quien la dependencia relacionó de manera preliminar con los hechos del sábado. Fue puesto a disposición por probables delitos de posesión de droga, exposición al peligro y ataque peligroso.
La SSPC no informó si alguno de los tres fue detenido mediante una orden de aprehensión por el ataque contra los policías ni detalló los indicios que los vincularían directamente con la agresión.
Como parte del operativo, las autoridades localizaron en la comunidad de Santiaguillo un Chevrolet Aveo modelo 2024 con reporte de robo. De acuerdo con la versión oficial, el automóvil habría sido utilizado por los agresores para continuar su huida.
El ataque ocurrió en el Libramiento Poniente, donde hombres armados dispararon contra una patrulla de la GCE. Un policía y un civil resultaron heridos.
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Un civil y un policía fueron alcanzados por las balas, en el Libramiento Poniente, frente a la Bimbo
La Secretaría de Seguridad reportó que el agente permanece estable y fuera de peligro en la Clínica Metropolitana de Ciudad Valles. No ofreció información actualizada sobre el estado de salud del civil.
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