CONTINÚA EL FESTIVAL DE CINE LA UASLP

El Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí continúa este 7 de octubre con una jornada de actividades en el Centro Cultural Bicentenario, que incluye charlas, proyecciones y talleres enfocados en distintos aspectos del quehacer cinematográfico.

Desde las primeras horas del día se desarrollarán funciones, conversatorios y exhibiciones con la presencia de realizadores, investigadores y público interesado en el cine contemporáneo.

La programación iniciará a las 10:00 horas con la proyección del documental “Sinahal, señora de los partos”, dirigido por Glenny Torres, quien estará presente durante la función. El trabajo retrata la práctica ancestral de las parteras mayas que realizan ultrasonidos con las manos, destacando una forma tradicional de atención al embarazo distinta a la medicina moderna.

A las 12:00 horas se realizará la charla “Matilde Landeta: primera cineasta en México”, impartida por la Dra. Consuelo Patricia Martínez Lozano y la cineasta Olivia Portillo. La conversación abordará la trayectoria y legado de Landeta como pionera en la industria cinematográfica nacional. Al finalizar se llevará a cabo un recorrido por la exhibición fotográfica dedicada a su vida y obra.

Por la tarde, a las 16:40 horas, se presentará la muestra de cortometrajes, integrada por “Solve et Coagula de Sol Durán” y “Simplemente existir”, de David Delgado Aguilar.

Posteriormente, a las 18:45 horas, se proyectará “Modi2, de la productora Aeclipsemedia, y “Ganarse la vida”, dirigido por Said Olvera. Cada producción ofrece miradas distintas sobre las inquietudes personales y sociales de nuevas generaciones de realizadores y realizadoras.

El programa cerrará con la proyección de “37 kilómetros”, del director Rafael Montero, a las 19:00 horas. La cinta narra la historia de Alonso, un hombre que intenta salvar a su hija enferma al entrenar con corredores rarámuris y competir en el Maratón de la Ciudad de México para obtener el premio económico.

Además, a las 10:00 horas, el espacio Mañanas Creativas contará con la participación de Tere Gallegos y Armando Noguerón, de la casa productora Grupo CEIS Media, quienes impartirán la actividad “Casting de extras, talento secundario, bits y stand-ins”.