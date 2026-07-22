logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aprehenden en reclusión a presunto ladrón de tiendas

Por Redacción

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden en reclusión a presunto ladrón de tiendas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General del Estado, a través de su Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión contra Mario Alberto "N", por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado.

      La notificación del mandamiento judicial se realizó al interior del Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde el imputado enfrenta un proceso penal diverso. Personal de la PDI le informó sobre la nueva orden de aprehensión en su contra y cumplió con los procedimientos legales correspondientes.

      De acuerdo con las investigaciones, el detenido es señalado por el robo a una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Satélite, de la capital potosina.

      Asimismo, las indagatorias establecen que Mario Alberto "N" sería un objetivo prioritario, al estar posiblemente relacionado con otras carpetas de investigación por el delito de robo calificado en agravio de una cadena de tiendas de conveniencia, por lo que las investigaciones continuarán para el debido esclarecimiento de los hechos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Localiza FGR otra megabodega de huachicol; asegura 174 mil litros
        Localiza FGR otra megabodega de huachicol; asegura 174 mil litros

        Localiza FGR otra megabodega de "huachicol"; asegura 174 mil litros

        SLP

        Redacción

        En el lugar encontraron tanques, pipas y hasta un despachador clandestino

        Estrellan camioneta en arcos del Edificio Ipiña
        Estrellan camioneta en arcos del Edificio Ipiña

        Estrellan camioneta en arcos del Edificio Ipiña

        SLP

        Redacción

        Se presume que una falla mecánica causó el accidente

        Arranca programa contra adicciones para mujeres en prisión
        Arranca programa contra adicciones para mujeres en prisión

        Arranca programa contra adicciones para mujeres en prisión

        SLP

        Pulso Online

        Las participantes recibirán atención psicológica y acompañamiento especializado para apoyar su proceso de recuperación y reinserción social.

        Reaparecen baches recién reparados en lateral de la 57
        Reaparecen baches recién reparados en lateral de la 57

        Reaparecen baches recién reparados en lateral de la 57

        SLP

        Redacción

        Vecinos aseguran que la zona fue rehabilitada hace menos de seis meses, pero el pavimento volvió a deteriorarse