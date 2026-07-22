Aprehenden en reclusión a presunto ladrón de tiendas
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La Fiscalía General del Estado, a través de su Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión contra Mario Alberto "N", por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado.
La notificación del mandamiento judicial se realizó al interior del Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde el imputado enfrenta un proceso penal diverso. Personal de la PDI le informó sobre la nueva orden de aprehensión en su contra y cumplió con los procedimientos legales correspondientes.
De acuerdo con las investigaciones, el detenido es señalado por el robo a una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Satélite, de la capital potosina.
Asimismo, las indagatorias establecen que Mario Alberto "N" sería un objetivo prioritario, al estar posiblemente relacionado con otras carpetas de investigación por el delito de robo calificado en agravio de una cadena de tiendas de conveniencia, por lo que las investigaciones continuarán para el debido esclarecimiento de los hechos.
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Las participantes recibirán atención psicológica y acompañamiento especializado para apoyar su proceso de recuperación y reinserción social.