Arranca programa contra adicciones para mujeres en prisión

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) inició la primera generación del programa Centros de Recuperación y Superación de Adicciones (CERESAS) Femenil, dirigido a mujeres privadas de la libertad.

La dependencia informó que la participación es voluntaria y que el programa funcionará bajo una modalidad ambulatoria dentro del Centro Estatal de Reinserción Social.

De acuerdo con el titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, las mujeres recibirán atención especializada, acompañamiento psicológico y actividades orientadas a recuperar su salud, desarrollar capacidades personales y reconstruir sus proyectos de vida.

El programa aplicará un modelo integral con perspectiva de género y contará con la colaboración del Instituto Temazcalli, encargado de proporcionar seguimiento profesional a las participantes.

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La Dirección General de Prevención y Reinserción Social será responsable de dar continuidad a los procesos, bajo criterios de respeto a los derechos humanos, atención oportuna y trato digno, informó la SSPC.