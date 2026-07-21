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Estrellan camioneta en arcos del Edificio Ipiña

Se presume que una falla mecánica causó el accidente

Por Redacción

Julio 21, 2026 01:38 p.m.
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Foto: Cortesía

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      El conductor de una camioneta de redilas se impactó contra uno de los arcos del Edificio Ipiña sobre la avenida Venustiano Carranza.

      El accidente ocurrió la mañana de este martes, aunque no se reportaron personas lesionadas.

      Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente, aunque se presume una falla mecánica de la unidad.

      Peritos de la SSPC capitalina tomaron conocimiento del hecho.  

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