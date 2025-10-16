Apresan a dos hombres por traer arma prohibida

Derivado de la presencia que se despliega en todos los sectores de la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres por portación de arma prohibida, esto en las colonias Rancho Blanco y Cabecera Municipal.

En Avenida San Pedro, a la altura de la colonia Rancho Blanco, policías soledenses tuvieron contacto visual con un individuo que comenzó a correr cuando notó la presencia de la autoridad, dándole alcance de manera inmediata, y después de entrevistarlo se identificó como Jesús “N” de 32 años, encontrándole un objeto punzocortante similar a un cuchillo.

Por otro lado, durante un recorrido de prevención sobre la calle Melchor Ocampo, en Cabecera Municipal, servidores públicos observaron a un sujeto que circulaba en bicicleta en sentido contrario, quien aceleró su paso al ver la presencia policial; se le dio alcance y después de dialogar con él, dijo llamarse Óscar “N” de 31 años, localizándole un utensilio con hoja metálica semejante a una daga.

A ambos se les dio a conocer que serían detenidos por portación de arma prohibida, además se les informaron los derechos que la ley les concede. Los infractores fueron llevados a Barandilla Municipal, donde los certificó el médico legista, y posteriormente se pusieron a disposición de la FGESLP, donde se determinará su situación legal.

