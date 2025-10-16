logo pulso
Seguridad

Apresan a dos hombres por traer arma prohibida

Por Redacción

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
Derivado de la presencia que se despliega en todos los sectores de la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres por portación de arma prohibida, esto en las colonias Rancho Blanco y Cabecera Municipal.

En Avenida San Pedro, a la altura de la colonia Rancho Blanco, policías soledenses tuvieron contacto visual con un individuo que comenzó a correr cuando notó la presencia de la autoridad, dándole alcance de manera inmediata, y después de entrevistarlo se identificó como Jesús “N” de 32 años, encontrándole un objeto punzocortante similar a un cuchillo.

Por otro lado, durante un recorrido de prevención sobre la calle Melchor Ocampo, en Cabecera Municipal, servidores públicos observaron a un sujeto que circulaba en bicicleta en sentido contrario, quien aceleró su paso al ver la presencia policial; se le dio alcance y después de dialogar con él, dijo llamarse Óscar “N” de 31 años, localizándole un utensilio con hoja metálica semejante a una daga.

A ambos se les dio a conocer que serían detenidos por portación de arma prohibida, además se les informaron los derechos que la ley les concede. Los infractores fueron llevados a Barandilla Municipal, donde los certificó el médico legista, y posteriormente se pusieron a disposición de la FGESLP, donde se determinará su situación legal.

