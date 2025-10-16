Policía Vial recupera camioneta robada, detienen a conductora

Oficiales de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital recuperaron una camioneta de modelo reciente que contaba con reporte de robo. En la intervención, se detuvo a la conductora, quien fue puesta a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo al reporte, al encontrarse en sus labores de seguridad vial en el sector poniente, los agentes municipales se percataron que iba en circulación una camioneta marca BYD de modelo reciente, la cual había sido reportada como robada la noche anterior.

Enseguida, los agentes de Policía Vial dieron seguimiento a la unidad, que avanzó sobre la salida a Guadalajara y se incorporó a avenida Cordillera de los Alpes, donde se indicó a la conductora Dolores “N” de 39 años que detuviera la marcha.

En la consulta del número de serie y placas de circulación en el Sistema único de información policial se comprobó que se trataba de la camioneta reportada como robada, por lo que se procedió con el aseguramiento y depósito de la unidad en una pensión.

En tanto, la conductora fue trasladada a la Fiscalía General del Estado, para determinar su situación legal por el probable delito de robo equiparado de vehículo.