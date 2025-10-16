logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Fotogalería

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Policía Vial recupera camioneta robada, detienen a conductora

Por Redacción

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Policía Vial recupera camioneta robada, detienen a conductora

Oficiales de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital recuperaron una camioneta de modelo reciente que contaba con reporte de robo. En la intervención, se detuvo a la conductora, quien fue puesta a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo al reporte, al encontrarse en sus labores de seguridad vial en el sector poniente, los agentes municipales se percataron que iba en circulación una camioneta marca BYD de modelo reciente, la cual había sido reportada como robada la noche anterior.

Enseguida, los agentes de Policía Vial dieron seguimiento a la unidad, que avanzó sobre la salida a Guadalajara y se incorporó a avenida Cordillera de los Alpes, donde se indicó a la conductora Dolores “N” de 39 años que detuviera la marcha.

En la consulta del número de serie y placas de circulación en el Sistema único de información policial se comprobó que se trataba de la camioneta reportada como robada, por lo que se procedió con el aseguramiento y depósito de la unidad en una pensión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En tanto, la conductora fue trasladada a la Fiscalía General del Estado, para determinar su situación legal por el probable delito de robo equiparado de vehículo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

A tiros, asesinan a individuo en la Col. San Francisco
A tiros, asesinan a individuo en la Col. San Francisco

A tiros, asesinan a individuo en la Col. San Francisco

SLP

Redacción

Fue sorprendido por maleantes, le dispararon a quemarropa y huyeron

Atrapan a joven por posesión de droga
Atrapan a joven por posesión de droga

Atrapan a joven por posesión de droga

SLP

Redacción

Mujer intentó meter “mota“ al penal de “La Pila”
Mujer intentó meter “mota“ al penal de “La Pila”

Mujer intentó meter “mota“ al penal de “La Pila”

SLP

Redacción

Policía Vial recupera camioneta robada, detienen a conductora
Policía Vial recupera camioneta robada, detienen a conductora

Policía Vial recupera camioneta robada, detienen a conductora

SLP

Redacción