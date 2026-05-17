Arde chatarrera en Villa de Reyes; no hay heridos
Fuertes daños materiales dejó un aparatoso incendio registrado dentro de una chatarrera en el municipio de Villa de Reyes, donde personal de Protección Civil Estatal y Municipal acudió a controlar el siniestro que afortunadamente no dejó personas lesionadas.
Fue cerca de las cuatro de la tarde de este sábado, que a las corporaciones de auxilio se reportó el incendio que se estaba llevando a cabo dentro de una chatarrera que se ubica en el libramiento de Villa de Reyes, a la altura de la avenida Julián de los Reyes de ese municipio.
Bomberos Metropolitanos, personal de Protección Civil Estatal y Municipal de Villa de Reyes, se desplazaron al sitio en donde procedieron a iniciar con el combate al fuego, el cual era visible con todo y columna de humo a una distancia considerable a la redonda.
El predio que alberga la chatarrera es de gran extensión y en el interior montones de fierro viejo, así como maleza, se estaban quemando alcanzando las llamas una considerable altura, por lo que de inmediato los brigadistas empezaron a combatir el fuego lanzando chorros de agua y retirando material altamente flamable.
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Durante algunas horas el personal estuvo combatiendo el fuego y posteriormente se dieron por terminados los trabajos hasta que se hizo el enfriamiento del lugar y se percataron los brigadistas que las llamas no resurgirían.
Se realizaron algunas observaciones a los dueños del predio a fin de que en un futuro no se vuelva a registrar este tipo de incidentes que pueden poner en peligro la integridad de las personas.
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