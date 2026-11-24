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Como resultado de operativos de seguridad y prevención del delito desplegados en las cuatro regiones de la entidad, en las últimas 24 horas la Guardia Civil Estatal detuvo a un total de 32 personas presuntamente relacionadas con diversos ilícitos, entre ellos delitos contra la salud, violencia familiar, lesiones, robo, allanamiento y delitos contra la seguridad de tránsito.

Durante estas acciones, los elementos de la GCE localizaron siete vehículos, uno de ellos con reporte de robo, además de que aseguraron 403.1 gramos de marihuana, 85 dosis de "cristal" y una dosis de cocaína, esto en lo correspondiente al ataque al narcomenudeo.

En otros resultados, la Guardia Civil Estatal aseguró también cinco artefactos conocidos como "ponchallantas", cuatro cargadores y 22 cartuchos útiles, indicios que fueron puestos a disposición de las autoridades.

En el aspecto de proximidad social, los agentes estatales participaron en un encuentro orientado a fortalecer la protección, el bienestar y los derechos de las mujeres, organizado por el Centro de Justicia para las Mujeres en la Universidad Justo Sierra, en Rioverde, en donde se reunieron autoridades, especialistas y estudiantes.

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Durante la jornada, personal de la Guardia Civil Estatal compartió información sobre los servicios de orientación, acompañamiento y atención que brinda la corporación, así como las acciones de coordinación interinstitucional para fortalecer la protección de las mujeres y acercarles herramientas que contribuyan a su seguridad y bienestar.