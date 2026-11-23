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Ante el incremento de efectivo por la cercanía a la época decembrina, la Guardia Civil Estatal (GCE) acumula la detención de tres presuntos criminales conocidos como "desplazadores", quienes cuentan con antecedentes penales por el mismo ilícito en otras entidades del país.

La primera aprehensión se logró el pasado 12 de noviembre, donde la policía estatal detuvo a Mónica N., originaria de Venezuela en un cajero automático de la colonia Valle Dorado, luego de presuntamente despojó de su plástico a una adulta mayor.

Inclusive, la Fiscalía General del Estado (FGE) le cumplimientó una orden de arresto por delito equiparable al robo - a través de la táctica del desplazamiento de tarjeta-, pero correspondiente a una denuncia presentada en el estado de Nuevo León respecto de un caso en el municipio de Guadalupe.

Sumado a ello, este día la GCE detuvo en la Central de Abastos a Héctor N., oriundo de la Ciudad de México y José N, originario del estado de Querétaro por el mismo ilícito. Incluso, se les vincula en al menos 52 atracos similares en contra de cuentahabientes.

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#SLP | Advierte GCE por "desplazadores" en diciembre Checa más información: ?? https://t.co/gZZRRRgg4O https://t.co/3RFhGU6i9t — Pulso Online (@pulso_mx) November 23, 2026

Al igual que la mujer colombiana, cuentan con antecedentes penales de la misma modalidad en los estados de Querétaro, Oaxaca, Ciudad de México y el Estado de México.

Al respecto, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que los policías reaccionaron a un llamado de auxilio de un banco que ubicó a los desplazadores.

"Utilizan varias tarjetas, que son también de diferentes bancos y de acuerdo al lugar que llegan a timar a las personas, les cambian las tarjetas. Logran obtener el NIP a través del engaño y pueden accesar (sic) al recurso, al efectivo de las personas", explicó.

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Destacó la coordinación con Seguridad y Protección Bancarias, S.A. de C.V. (Seproban), a fin de realizar cruce de información y obtener mayores datos para la identificación de este tipo de probables delincuentes.

Los bancos y los cajeros automáticos en la vía pública, son dos de los espacios públicos donde la población de 18 años y más de la capital y Soledad de Graciano Sánchez se siente insegura, según el más reciente reporte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).