Arrestan a 34 infractores en el estado, en 24 horas
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Derivado de los operativos de seguridad y vigilancia desplegados en San Luis Potosí, la Guardia Civil Estatal detuvo en las últimas horas a 34 personas durante las últimas horas.
La corporación informó que los aseguramientos se llevaron a cabo por su probable participación en hechos relacionados con delitos contra la salud, violencia familiar, delitos contra la seguridad de tránsito, acoso sexual, así como por conducir vehículos con reporte de robo o placas sobrepuestas.
En estas acciones, el personal operativo aseguró 10 vehículos, cuatro de los cuales contaban con reporte de robo, como parte de las labores para prevenir y combatir conductas delictivas en la entidad.
En operativos contra el narcomenudeo, la GCE aseguró 397 gramos de una hierba con características similares a la marihuana, 120 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina y 12 dosis de una sustancia con características similares a la cocaína. Además, se aseguró un arma de fuego, un cargador y cartuchos útiles.
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Además de las acciones contra la delincuencia, la corporación también realiza labores sociales e informó que tuvo participación en la reforestación de la cuenca río Valles, en el municipio de Ciudad Valles, realizada en las inmediaciones de la Presa La Lajilla del Ejido Laguna del Mante, con el objetivo de promover la restauración ecológica, el cuidado de las cuencas y la preservación de los recursos hídricos en nuestro estado.
Por parte de la Guardia Civil Estatal participó personal de la Unidad de Prevención del Delito Zona Huasteca, en coordinación con el Departamento de Deportes y la Unidad de Psicología, así como con la participación conjunta de dependencias municipales, estatales, federales, organismos e instituciones particulares.
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