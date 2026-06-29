Arrestan a dos personas por agredir a sus parejas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Dos reportes ciudadanos por presunta agresión ocurrida en el interior de dos viviendas, en las colonias Genovevo Rivas Guillén Norte y Villa Jardín, fueron atendidas por agentes de la Guardia Civil de Soledad, quienes detuvieron a dos hombres por su probable participación en los delitos de violencia familiar.

La primer intervención se realizó en la colonia Genovevo Rivas Guillén Norte, en atención al reporte de una mujer que solicitó el apoyo de los oficiales al señalar que su madre, identificada como Luisa "N" de 63 años, presuntamente había agredido a su pareja en la cabeza, lo que le habría causado convulsiones.

Posteriormente, en la colonia Villa Jardín, policías municipales atendieron un llamado de auxilio donde presuntamente un hombre identificado como Arturo "N" de 26 años, habría agredido a su pareja y suegra. En el sitio, durante la intervención, el señalado presentaba una actitud agresiva e intoxicación etílica.

Estas personas fueron finalmente detenidas por los uniformados, por su probable participación en los delitos de violencia familiar para posteriormente ser puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí