Hallan sin vida a un hombre en el Parque Tangamanga II

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La noche de este sábado se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad al interior del Parque Tangamanga II, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en una de las áreas del centro recreativo.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue localizada suspendida en las inmediaciones del estacionamiento ubicado entre el autódromo y el teatro del parque, por lo que la zona fue acordonada para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, así como agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.