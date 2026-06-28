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Seguridad

GCE detiene a 27 personas en operativos de seguridad en SLP

También aseguró droga, vehículos, cartuchos útiles, celulares y dinero en efectivo

Por Redacción

Junio 28, 2026 12:53 p.m.
A
Operativos de la GCE en San Luis Potosí

Operativos de la GCE en San Luis Potosí

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      La Guardia Civil Estatal detuvo a 27 personas por su probable participación en distintos delitos, como resultado de operativos de vigilancia y prevención realizados en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las detenciones estuvieron relacionadas con hechos como robo, violencia familiar, posesión de vehículos con reporte de robo, portación de arma prohibida, lesiones y delitos contra la seguridad del tránsito.

      Durante las acciones, la corporación localizó nueve vehículos, de los cuales tres contaban con reporte de robo vigente.

      Además, fueron asegurados 12 kilos 218.9 gramos de marihuana, 35 dosis de metanfetamina y dos dosis de cocaína.

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      La autoridad estatal informó que también se decomisaron cartuchos útiles, teléfonos celulares y dinero en efectivo, los cuales quedaron a disposición de las instancias correspondientes para las investigaciones.

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