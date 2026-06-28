GCE detiene a 27 personas en operativos de seguridad en SLP
También aseguró droga, vehículos, cartuchos útiles, celulares y dinero en efectivo
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La Guardia Civil Estatal detuvo a 27 personas por su probable participación en distintos delitos, como resultado de operativos de vigilancia y prevención realizados en las cuatro regiones de San Luis Potosí.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las detenciones estuvieron relacionadas con hechos como robo, violencia familiar, posesión de vehículos con reporte de robo, portación de arma prohibida, lesiones y delitos contra la seguridad del tránsito.
Durante las acciones, la corporación localizó nueve vehículos, de los cuales tres contaban con reporte de robo vigente.
Además, fueron asegurados 12 kilos 218.9 gramos de marihuana, 35 dosis de metanfetamina y dos dosis de cocaína.
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La autoridad estatal informó que también se decomisaron cartuchos útiles, teléfonos celulares y dinero en efectivo, los cuales quedaron a disposición de las instancias correspondientes para las investigaciones.
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La Secretaría de Seguridad señaló que estos operativos forman parte de las acciones permanentes para reforzar la seguridad y preservar la paz pública en la entidad.
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