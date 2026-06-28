Oficial herido en San Ciro sigue bajo atención médica

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El oficial Osiel Torres, elemento de la Guardia Civil Estatal lesionado durante una agresión en San Ciro de Acosta, continúa bajo atención médica especializada, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

La dependencia señaló que, desde el momento de los hechos, se mantiene seguimiento a la evolución del agente y coordinación con las instituciones de salud encargadas de su tratamiento.

Además del acompañamiento médico, la SSPC informó que personal de la institución mantiene comunicación con la familia del oficial, mientras que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas brinda orientación y apoyo conforme a sus protocolos.

El caso se mantiene bajo seguimiento institucional, luego de que el elemento resultara herido durante hechos violentos ocurridos en San Ciro de Acosta.

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La Secretaría de Seguridad indicó que continuará pendiente de su recuperación y del acceso a la atención integral que requiera.