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Seguridad

Caen dos en el Centro Histórico con droga; intentaron sobornar a policías

La GCE aseguró presunto cristal, dinero en efectivo y objetos relacionados con actividades ilícitas

Por Redacción

Junio 28, 2026 01:31 p.m.
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Caen dos en el Centro Histórico con droga; intentaron sobornar a policías
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      Dos hombres fueron detenidos en el Centro Histórico de San Luis Potosí por su probable participación en delitos contra la salud y cohecho, informó la Guardia Civil Estatal.

      De acuerdo con la corporación, la detención ocurrió durante operativos de prevención, vigilancia e inteligencia realizados en la capital potosina.

      Los detenidos fueron identificados como Álvaro "N", de 40 años de edad, y Jorge Armando "N", de 34 años, quienes presuntamente cuentan con antecedentes registrales.

      Durante la intervención, elementos estatales les aseguraron diversas dosis de una sustancia con características similares al "cristal", además de dinero en efectivo y objetos presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

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      La Guardia Civil Estatal informó que los hombres habrían ofrecido dinero a los policías para evitar su detención, por lo que también se les atribuye el probable delito de cohecho.

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