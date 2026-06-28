Caen dos en el Centro Histórico con droga; intentaron sobornar a policías
La GCE aseguró presunto cristal, dinero en efectivo y objetos relacionados con actividades ilícitas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Dos hombres fueron detenidos en el Centro Histórico de San Luis Potosí por su probable participación en delitos contra la salud y cohecho, informó la Guardia Civil Estatal.
De acuerdo con la corporación, la detención ocurrió durante operativos de prevención, vigilancia e inteligencia realizados en la capital potosina.
Los detenidos fueron identificados como Álvaro "N", de 40 años de edad, y Jorge Armando "N", de 34 años, quienes presuntamente cuentan con antecedentes registrales.
Durante la intervención, elementos estatales les aseguraron diversas dosis de una sustancia con características similares al "cristal", además de dinero en efectivo y objetos presuntamente relacionados con actividades ilícitas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La Guardia Civil Estatal informó que los hombres habrían ofrecido dinero a los policías para evitar su detención, por lo que también se les atribuye el probable delito de cohecho.
Oficial herido en San Ciro sigue bajo atención médica
La dependencia informó que Osiel Torres recibe atención médica especializada
Ambos detenidos, junto con lo asegurado, quedaron a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación legal.
no te pierdas estas noticias
Caen dos en el Centro Histórico con droga; intentaron sobornar a policías
Redacción
La GCE aseguró presunto cristal, dinero en efectivo y objetos relacionados con actividades ilícitas
Oficial herido en San Ciro sigue bajo atención médica
Redacción
La dependencia informó que Osiel Torres recibe atención médica especializada
GCE detiene a 27 personas en operativos de seguridad en SLP
Redacción
También aseguró droga, vehículos, cartuchos útiles, celulares y dinero en efectivo