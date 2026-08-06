Arrestan a tres maleantes en distintos hechos

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Agentes de la Guardia Civil de Soledad llevaron a cabo la detención y puesta a disposición de la autoridad investigadora de Jesús "N", de 41 años, un adolescente de 14 años y Paola "N", de 29 años, señalados por los delitos de portación de arma prohibida, allanamiento de morada y daños, respectivamente.

El arresto de Jesús "N" se registró en la colonia La Virgen, donde fue detectado en la calle portando un cuchillo e intentar huir al notar la presencia de oficiales. Fue asegurado por el probable delito de portación de arma prohibida.

Por otro lado, en atención a un reporte de allanamiento en la colonia Rancho Pavón, oficiales detuvieron conforme a protocolo a un adolescente de 14 años, quien fue señalado de intentar ingresar sin autorización a un domicilio particular. Tras dar aviso a su madre, el menor fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad por el probable delito de allanamiento de morada.

Finalmente, durante un reporte que solicitó la presencia de oficiales en la colonia San Francisco, Paola "N", de 29 años, fue detenida por presuntamente dañar una motocicleta y distintos objetos en el interior de una barbería. Debido a que la parte afectada solicitó la reparación de lo destruido, la mujer quedo a disposición por el probable delito de daños.

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De esta manera, todas las personas detenidas fueron trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica y, más tarde, puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado.