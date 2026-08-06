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Seguridad

Asegura GCE una red de videovigilancia clandestina

En Charcas las autoridades realizaron el operativo

Por Redacción

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Asegura GCE una red de videovigilancia clandestina
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      En distintos hechos, en el municipio de Charcas, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a una persona y aseguró cinco cámaras de videovigilancia y tres equipos de transmisión de datos, que presuntamente eran utilizados para monitorear los movimientos de corporaciones de seguridad.

      A partir de labores de inteligencia, se obtuvo información que permitió ubicar diversos puntos en los que se encontraban instalados de manera irregular equipos de videovigilancia, por lo que fueron aseguradas cinco cámaras y tres equipos de transmisión de datos colocados en distintos puntos.

      Por otra parte, durante recorridos de seguridad en la misma demaración, elementos estatales detuvieron a Sergio "N", a quien se le decomisaron bolsas con hierba verde y seca con características propias de la marihuana, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      La SSPC informó que mantiene el operativo "Altiplano Seguro", con acciones de vigilancia, prevención e inteligencia en municipios de la región, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

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