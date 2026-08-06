Asegura GCE una red de videovigilancia clandestina
En Charcas las autoridades realizaron el operativo
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En distintos hechos, en el municipio de Charcas, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a una persona y aseguró cinco cámaras de videovigilancia y tres equipos de transmisión de datos, que presuntamente eran utilizados para monitorear los movimientos de corporaciones de seguridad.
A partir de labores de inteligencia, se obtuvo información que permitió ubicar diversos puntos en los que se encontraban instalados de manera irregular equipos de videovigilancia, por lo que fueron aseguradas cinco cámaras y tres equipos de transmisión de datos colocados en distintos puntos.
Por otra parte, durante recorridos de seguridad en la misma demaración, elementos estatales detuvieron a Sergio "N", a quien se le decomisaron bolsas con hierba verde y seca con características propias de la marihuana, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La SSPC informó que mantiene el operativo "Altiplano Seguro", con acciones de vigilancia, prevención e inteligencia en municipios de la región, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Estrellan camionetas en puestos de corredor turístico
Huasteca Hoy
Hay varios lesionados por el percance en el tramo Tamazunchale-Xolol
Cae septuagenario con arma y drogas en Villa de Ramos
Redacción
Marcial N, de 70 años, fue detenido tras disparar un arma durante operativo en El Zacatón
Asegura GCE equipos de videovigilancia clandestina en Charcas
Redacción
Además, se detuvo a un hombre con drogas en la zona