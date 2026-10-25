Aseguran a hombre que apedreaba a un perrito

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un hombre señalado por agredir en diversas ocasiones a la mascota de una familia fue detenido, durante las últimas horas, por la Policías de Investigación, en Ciudad Valles.

A través de una orden de aprehensión, elementos de la Fiscalía General del Estado aseguraron a Juan "N", denunciado por los delitos de maltrato a los animales domésticos, amenazas y daño en las cosas.

De acuerdo con las diligencias, en diversas fechas de 2023 y 2024, el señalado habría lanzado piedras a la fachada de una vivienda de la colonia San Rafael, en el municipio referido. Incluso, en una ocasión, con una resortera estuvo intentando lesionar al perro de la agraviada, a quien también la habría amenazado de muerte.

La víctima acudió a la Delegación Cuarta a denunciar lo sucedido, donde la asesoraron y dieron seguimiento al asunto; siendo de esta forma, como se libró la orden de aprehensión en contra del probable responsable.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Posteriormente, agentes fiscales implementaron algunas acciones para hacer efectivo el mandamiento judicial en contra de Juan "N", a quien localizaron en calles de la colonia mencionada; ahora el señalado se encuentra a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.