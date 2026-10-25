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Aseguran a hombre que apedreaba a un perrito

Por Redacción

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran a hombre que apedreaba a un perrito
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      Un hombre señalado por agredir en diversas ocasiones a la mascota de una familia fue detenido, durante las últimas horas, por la Policías de Investigación, en Ciudad Valles.

      A través de una orden de aprehensión, elementos de la Fiscalía General del Estado aseguraron a Juan "N", denunciado por los delitos de maltrato a los animales domésticos, amenazas y daño en las cosas.

      De acuerdo con las diligencias, en diversas fechas de 2023 y 2024, el señalado habría lanzado piedras a la fachada de una vivienda de la colonia San Rafael, en el municipio referido. Incluso, en una ocasión, con una resortera estuvo intentando lesionar al perro de la agraviada, a quien también la habría amenazado de muerte. 

      La víctima acudió a la Delegación Cuarta a denunciar lo sucedido, donde la asesoraron y dieron seguimiento al asunto; siendo de esta forma, como se libró la orden de aprehensión en contra del probable responsable. 

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      Posteriormente, agentes fiscales implementaron algunas acciones para hacer efectivo el mandamiento judicial en contra de Juan "N", a quien localizaron en calles de la colonia mencionada; ahora el señalado se encuentra a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.

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