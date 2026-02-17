Ataque armado en Valles deja un herido de gravedad

CIUDAD VALLES.– Un hombre resultó con lesiones graves tras ser atacado a balazos la noche del lunes en el fraccionamiento Valle Alto, Primera Sección.

El atentado ocurrió alrededor de las 20:00 horas, sobre la calle Libertad, entre Circuito Tercer Mundo y Antiguo Camino a la Unión.

De acuerdo con los primeros reportes, Pablo "N", de 32 años, circulaba a bordo de una camioneta Jeep Cherokee blanca cuando fue interceptado y rafagueado por civiles armados. Hasta el momento no se ha precisado cuántos agresores participaron ni en qué vehículos huyeron.

La víctima quedó dentro de la unidad con al menos dos impactos de bala en el abdomen. Sus familiares arribaron al sitio y lo trasladaron de inmediato a una clínica para recibir atención médica. Más tarde, elementos policiales acudieron al hospital para brindarle custodia. Su estado de salud fue reportado como delicado.

En la escena del ataque fueron localizados más de una decena de casquillos percutidos, por lo que elementos de la Policía Municipal acordonaron el área.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de los indicios e inició la carpeta de investigación para esclarecer el atentado y dar con los responsables.