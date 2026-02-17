logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Ataque armado en Valles deja un herido de gravedad

La víctima fue trasladada por familiares a una clínica; en el lugar quedaron más de diez casquillos percutidos

Por Redacción

Febrero 17, 2026 08:11 a.m.
A
Ataque armado en Valles deja un herido de gravedad

CIUDAD VALLES.– Un hombre resultó con lesiones graves tras ser atacado a balazos la noche del lunes en el fraccionamiento Valle Alto, Primera Sección.

El atentado ocurrió alrededor de las 20:00 horas, sobre la calle Libertad, entre Circuito Tercer Mundo y Antiguo Camino a la Unión.

De acuerdo con los primeros reportes, Pablo "N", de 32 años, circulaba a bordo de una camioneta Jeep Cherokee blanca cuando fue interceptado y rafagueado por civiles armados. Hasta el momento no se ha precisado cuántos agresores participaron ni en qué vehículos huyeron.

La víctima quedó dentro de la unidad con al menos dos impactos de bala en el abdomen. Sus familiares arribaron al sitio y lo trasladaron de inmediato a una clínica para recibir atención médica. Más tarde, elementos policiales acudieron al hospital para brindarle custodia. Su estado de salud fue reportado como delicado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En la escena del ataque fueron localizados más de una decena de casquillos percutidos, por lo que elementos de la Policía Municipal acordonaron el área.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de los indicios e inició la carpeta de investigación para esclarecer el atentado y dar con los responsables.

LEA TAMBIÉN

Elemento de la GN agrede a su familia en Ciudad Valles

Sus padres resultaron lesionados; el presunto responsable huyó tras el ataque

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Adulto mayor deambula en silla de ruedas
Adulto mayor deambula en silla de ruedas

Adulto mayor deambula en silla de ruedas

SLP

Redacción

Fue localizado sobre Gómez Morín; al no ubicar a quien lo recibiría, lo trasladaron a su domicilio en el sur de la ciudad

Choca adulto mayor contra camión cañero
Choca adulto mayor contra camión cañero

Choca adulto mayor contra camión cañero

SLP

Huasteca Hoy

El conductor resultó lesionado y fue trasladado estable a una clínica tras el percance en el kilómetro 2

Ataque armado en Valles deja un herido de gravedad
Ataque armado en Valles deja un herido de gravedad

Ataque armado en Valles deja un herido de gravedad

SLP

Redacción

La víctima fue trasladada por familiares a una clínica; en el lugar quedaron más de diez casquillos percutidos

Mujer lesionada tras choque en carretera a Zacatecas
Mujer lesionada tras choque en carretera a Zacatecas

Mujer lesionada tras choque en carretera a Zacatecas

SLP

Redacción

El percance ocurrió durante la noche; testigos auxiliaron a la víctima antes de la llegada de paramédicos y autoridades viales