Motociclista resulta lesionado en un percance

Impactó contra un carro que se le atravesó en la avenida Salk de la colonia Progreso

Por Redacción

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Motociclista resulta lesionado en un percance

Un motociclista resultó lesionado luego de chocar contra un automóvi que se le atravesó cuando circulaba por la avenida Salk, en la colonia Progreso, por lo que resultó herido y tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital.

El accidente se suscitó cerca de las nueve y media de la mañana de este viernes, inicialmente un automóvil Chevy café circulaba por la calle Nobe, en la mencionada colonia.

Al llegar a la avenida Salk, el conductor intentó tomar por esa arteria sin ceder el paso ante vía principal y de esta forma se le atravesó al motocilicista que transitaba por ahí, el cual no pudo frenar a tiempo y así chocó de frente contra el costado izquierdo del carro.

Por el impacto, el motociclista salió disparado por los aires y cayó a una distancia aproximada de cinco metros del carro, ocasionándose fuertes heridas, mientras la moto quedó recargada sobre el mismo auto,

Al sitio arribaron los paramédicos, que trasladaron al motociclista lesionado  aun hospital para que recibiera la atención médica requerida.

Peritos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente y los vehículos participantes fueron enviados a una pensión, siendo el caso turnado ante el Ministerio Público para que los conductores lleguen a un acuerdo ante esa autoridad.

