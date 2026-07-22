Atrapan a sujetos con armas y drogas en calles del Centro

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Luego de una persecución sobre diversas calles, elementos de la policía capitalina detuvieron a dos hombres que fueron encontrados en posesión de un arma de fuego, cartuchos útiles y marihuana. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Republica para determinar su situación legal.

La intervención se originó tras un reporte ciudadano sobre la presencia de una camioneta color negro con placas de procedencia extranjera en la colonia Popular, en la que viajaban dos hombres presuntamente armados.

Los oficiales ubicaron el vehículo frente a un local comercial en avenida México y calle Tabasco, donde los tripulantes emprendieron la huida al percatarse de la presencia policial. Dicha acción derivó en una persecución hacia puente Valladares y avenida 20 de noviembre, logrando detener la unidad en esta avenida y la calle de Pípila.

Tras una inspección preventiva en la camioneta, se localizó una pistola marca Springfield calibre 9 mm con un cargador abastecido con 12 cartuchos útiles y un cartucho en la recámara, además de dos navajas, un cuchillo, una manopla metálica, un machete, una tabla de madera en forma de bate y un cartucho calibre 7.62. Asimismo, durante la revisión se encontró una bolsa con marihuana.

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Los dos hombres, que se identificaron como Pedro "N", de 33 años, y Juan "N", de 32 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que deslindará responsabilidad y determinará su situación jurídica.