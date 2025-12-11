logo pulso
Atropellan a hombre en situación de calle en Soledad

La víctima fue auxiliada y trasladada a un hospital; el responsable escapó tras los hechos

Por Redacción

Diciembre 11, 2025 07:42 a.m.
A
Atropellan a hombre en situación de calle en Soledad

Un hombre en situación de calle fue atropellado la noche de este miércoles en la carretera Rioverde, a la altura de la calle Colorines, en la colonia Los Laureles, en Soledad de Graciano Sánchez. El conductor responsable se dio a la fuga.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando la víctima fue impactada por un vehículo cuyo conductor no detuvo la marcha. Elementos de la Guardia Civil de Soledad, a bordo de la patrulla 235, arribaron al sitio para abanderar la zona y evitar otro accidente.

Paramédicos de Protección Civil Municipal de Soledad brindaron atención al lesionado y lo trasladaron a un hospital para recibir cuidados médicos especializados.

