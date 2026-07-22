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Auto choca y vuelca en bulevar Rocha Cordero

Por Redacción

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Auto choca y vuelca en bulevar Rocha Cordero
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      Luego de chocar contra la contención en el bulevar Rocha Cordero, un automóvil se volcó de manera aparatosa al tomar por el ramal hacia la lateral de la carretera a México, no se reportaron personas lesionadas en este caso.

      El reporte se dio alrededor de las doce del día de este martes, inicialmente un automóvil Chevrolet Aveo de color gris, se desplazaba por el mencionado bulevar en dirección hacia la carretera a México.

      Cuando intentó tomar el ramal hacia la lateral para tomar hacia la carretera a México, el conductor perdió el control del volante y se impactó de frente contra el parachoques que divide los carriles, luego siguió con su trayectoria errática para impactarse contra el muro de contención del carril lateral para finalmente terminar volcado sobre su toldo.

      Al sitio del percance arribaron los paramédicos, quienes revisaron al conductor pero se determinó que no ameritaba traslado al hospital ya que no presentaba lesiones de consideración.

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      Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, arribaron para tomar conocimiento del accidente y el vehículo participante sería trasladado a una pensión en tanto se realizan los trámites de ley.

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