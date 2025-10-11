Le dan prisión preventiva por trata de personas

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, obtuvo el auto de vinculación a proceso de un individuo por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral agravada, por hechos ocurridos en el municipio de Villa de Arista.

Rodolfo “N” es considerado el segundo probable responsable de haber contratado a 35 personas pertenecientes a diversos grupos étnicos de los estados de Veracruz e Hidalgo, para laborar en pizcas de tomate en la citada demarcación, sin recibir pago por el trabajo realizado.

La Unidad Especializada contra la Trata de Personas de dicha Fiscalía trabajó en este caso y, en junio de 2025, logró la detención de Jonathan “N”, quien fue presentado ante un Juez de control.

Al continuar con las indagatorias, se obtuvo la identidad de un segundo presunto implicado, quien fue asegurado mediante un convenio de colaboración entre entidades con autoridades veracruzanas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Rodolfo “N” fue conducido a su audiencia inicial, donde un agente del Ministerio Público le imputó el ilícito referido, con ello, autoridad judicial resolvió la vinculación a proceso y dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, además de establecer un plazo de tres meses para la investigación complementaria.