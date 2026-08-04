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Seguridad

Autobús embiste a guardia y lo manda al hospital

Por Redacción

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Autobús embiste a guardia y lo manda al hospital
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      CIUDAD VALLES.- Un guardia de seguridad privada resultó lesionado tras ser embestido por un autobús urbano, cerca de la zona centro de Ciudad Valles.

      Este lunes, alrededor de las 6:30 de la mañana, paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a Julio César Fernández Olvera, de 38 años de edad, vecino del fraccionamiento El Sol, quien sufrió un percance vial en el cruce de las calles Juan Sarabia y Niños Héroes.

      Fuentes oficiales informaron que el chofer de un autobús urbano circulaba por la calle Niños Héroes y no hizo alto en el cruce mencionado; por ello, chocó contra una motocicleta negra conducida por Julio.

      Debido al fuerte impacto, el motociclista sufrió fracturas en una pierna, así como lesiones graves en el abdomen y la cabeza, motivo por el cual tuvo que ser trasladado a una clínica.

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      Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho y pondrían los vehículos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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