logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Abandonan un feto en colonia La Libertad II

Elementos de la Guardia Civil aseguraron la zona y la fiscalía general del estado abrió una carpeta de investigación

Por Redacción

Agosto 03, 2026 11:46 a.m.
A
Abandonan un feto en colonia La Libertad II
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Esta mañana fue localizado un feto en la colonia La Libertad Dos.

      Los hechos se registraron a las 10:30 de esta mañana sobre la calle Ave Félix y la calle Hidra en la colonia La Libertad Dos, por el rumbo de la colonia Ciudad Dos Mil.

      Al sitio arribaron elementos de la guardia civil de Villa de Pozos, quienes como primeros respondientes aseguraron la zona.

      Más tarde, la policía de investigación y peritos de la fiscalía general del estado iniciaron la carpeta de investigación.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Fiscalía investiga el hallazgo de feto en Milpillas

      Ya se investiga el hallazgo de un feto en la localidad de Fracción Milpillas, a fin de establecer si existe delito qué perseguir, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General...

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Abandonan un feto en colonia La Libertad II
      Abandonan un feto en colonia La Libertad II

      Abandonan un feto en colonia La Libertad II

      SLP

      Redacción

      Elementos de la Guardia Civil aseguraron la zona y la fiscalía general del estado abrió una carpeta de investigación

      Detalla FGE muerte de policías tras explosión de auto en La Pila
      Detalla FGE muerte de policías tras explosión de auto en La Pila

      Detalla FGE muerte de policías tras explosión de auto en La Pila

      SLP

      PULSO

      Cuatro elementos de la Guardia Civil Estatal atendían un reporte; fallecieron tres muertes y uno quedó herido

      Atan a poste a sujeto con huellas de tortura
      Atan a poste a sujeto con huellas de tortura

      Atan a poste a sujeto con huellas de tortura

      SLP

      Huasteca Hoy

      Además, dejaron un mensaje y "ponchallantas" sobre el bulevar México-Laredo

      Cerrados, dos pasos viales tras lluvias en la capital
      Cerrados, dos pasos viales tras lluvias en la capital

      Cerrados, dos pasos viales tras lluvias en la capital

      SLP

      Redacción

      Manuel José Othón y Jacobo Payán permanecen inhabilitados este lunes