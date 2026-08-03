Abandonan un feto en colonia La Libertad II
Elementos de la Guardia Civil aseguraron la zona y la fiscalía general del estado abrió una carpeta de investigación
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Esta mañana fue localizado un feto en la colonia La Libertad Dos.
Los hechos se registraron a las 10:30 de esta mañana sobre la calle Ave Félix y la calle Hidra en la colonia La Libertad Dos, por el rumbo de la colonia Ciudad Dos Mil.
Al sitio arribaron elementos de la guardia civil de Villa de Pozos, quienes como primeros respondientes aseguraron la zona.
Más tarde, la policía de investigación y peritos de la fiscalía general del estado iniciaron la carpeta de investigación.
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