Ve la SSPC acto de "justicieros" en caso de hombre atado a poste

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No es común que jefes policiacos regionales de la Guardia Civil Estatal (GCE) reciban amenazas por parte de agrupaciones delincuenciales, aseguró Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Este lunes por la mañana, un hombre fue emplayado a un poste en Ciudad Valles, cuya persona presentaba lesiones severas. Cerca de ahí también se localizó una manta con mensajes intimidatorios contra la corporación estatal.

"No es común, no es común, es aislado (las amenazas en contra de mandos policíacos)", sostuvo Juárez Hernández en entrevista.

Después de acudir a la Mesa de Seguridad y Protección Ciudadana, el funcionario estatal refirió que la colocación de una persona bajo tales condiciones, se llevó a cabo para generar impacto mediático.

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Informó que la policía estatal acudió y rescató al hombre, quien ya recibe atención médica en los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

Conminó a la población evitar intentos de linchamiento, y en su lugar, denunciar los hechos ante las autoridades de seguridad, cuyas instancias se encargarán de investigar y presentar ante el Ministerio Público al presunto señalado de cometer determinado ilícito.