Inundaciones, vehículos varados y cierres, el saldo de lluvias: SSPC

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Las lluvias registradas la tarde y noche del domingo provocaron inundaciones principalmente en las zonas oriente, sur y norte de la capital potosina, dejando vialidades anegadas, vehículos varados y cierres preventivos en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el director general de Policía Vial y Movilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José Adolfo Ortiz Ibáñez, en esta ocasión la zona poniente no fue la más afectada, como ocurre habitualmente durante precipitaciones intensas.

El punto con mayores complicaciones fue el puente Pemex, sobre la avenida Salvador Nava Martínez, donde la acumulación de agua alcanzó entre un metro y metro y medio de altura. En ese sitio dos vehículos quedaron varados y fue necesaria la intervención de elementos municipales para rescatar a sus ocupantes y retirar las unidades.

Otra de las zonas con afectaciones fue el río Españita, donde dos automovilistas ingresaron pese a la señalización preventiva y terminaron atrapados por el nivel del agua. Ortiz Ibáñez señaló que este tipo de situaciones continúan ocurriendo a pesar de los cierres y advertencias colocadas por las autoridades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las labores de atención se extendieron hasta la madrugada de este lunes. Aunque el agua ya descendió en la mayoría de los puntos afectados, el río Españita permanecía cerrado debido a la acumulación de lodo, mientras que el paso en Manuel José Othón continuaba restringido por motivos de seguridad en espera de las labores de limpieza.

Por su parte, la Dirección Municipal de Protección Civil informó que durante la contingencia atendió reportes de inundaciones en distintos sectores de la ciudad, además de cinco casos relacionados con árboles en riesgo. También realizó trabajos para liberar bocas de tormenta obstruidas por basura en la colonia Insurgentes y brindó apoyo a un vehículo varado en el puente Jacobo Payán.

Las autoridades insistieron en que durante lluvias intensas los niveles de agua pueden elevarse en cuestión de minutos, por lo que pidieron a la población evitar ingresar a zonas inundadas y respetar la señalización preventiva.