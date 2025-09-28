logo pulso
Balean fachada de bar en Lomas del Tec

El agresor había sido retirado minutos antes tras iniciar una riña en el interior del establecimiento

Por Redacción

Septiembre 28, 2025 11:25 p.m.
A
Balean fachada de bar en Lomas del Tec

La noche de este domingo un hombre disparó contra la fachada de un bar en la colonia Lomas del Tecnológico, luego de haber sido retirado por provocar una riña dentro del lugar.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando el agresor regresó al sitio a bordo de una camioneta y efectuó varios disparos antes de huir.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron para resguardar la zona y confirmaron que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Al sitio también llegó personal de la Dirección de Comercio municipal para revisar que el negocio contara con licencia de funcionamiento y operara dentro del horario establecido.

Las autoridades informaron que el caso fue turnado a las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones y localizar al responsable.

