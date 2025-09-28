Balean fachada de bar en Lomas del Tec
El agresor había sido retirado minutos antes tras iniciar una riña en el interior del establecimiento
La noche de este domingo un hombre disparó contra la fachada de un bar en la colonia Lomas del Tecnológico, luego de haber sido retirado por provocar una riña dentro del lugar.
El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando el agresor regresó al sitio a bordo de una camioneta y efectuó varios disparos antes de huir.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron para resguardar la zona y confirmaron que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales.
Al sitio también llegó personal de la Dirección de Comercio municipal para revisar que el negocio contara con licencia de funcionamiento y operara dentro del horario establecido.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las autoridades informaron que el caso fue turnado a las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones y localizar al responsable.
no te pierdas estas noticias
Explosión de pirotecnia en Mexquitic dejó nueve lesionados
Redacción
Protección Civil confirmó que los artefactos detonaron a nivel de suelo durante festejo religioso
Explota pirotecnia en Mexquitic en festejo religioso
Redacción
Hubo al menos 20 lesionados, que fueron atendidos y llevados a distintos hospitales
Hallan a hombre muerto en Mexquitic
Redacción
Vecinos lo descubrieron en su vivienda, por ahora se desconocen las causas