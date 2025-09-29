logo pulso
Mujer golpea a sus hijos y joven a su pareja

Por Redacción

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
Una mujer y un menor fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por presunta violencia familiar, los  hechos ocurrieron en las colonias San Antonio y Hogares Obreros, en respuesta a reportes de los afectados.

El primer auxilio se atendió en un domicilio de la calle Anastasio Bustamante en la colonia San Antonio, donde una menor informó que su mamá la golpeó a ella y a sus dos hermanos, también menores de edad.

En el inmueble se ubicó a la reportada, quien después de varios minutos de diálogo se identificó como María “N”, de 32 años.

Por otro lado, en una casa de la calle Del Torno, en la colonia Hogares Obreros, los policías soledenses atendieron un reporte en el cual fue señalado un menor por su pareja de haberla violentado física y verbalmente, ubicando en el lugar al reportado, quien dijo llamarse Ernesto “N”, de 16 años.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunta violencia familiar; además, se les dio lectura de su carta de derechos. Los dos fueron consignados a Barandilla Municipal, donde los certificó el médico legista, y después fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

