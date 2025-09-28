logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA PRIME

Fotogalería

CASA PRIME

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Balean fachada de bar en Lomas del Tecnológico; no hubo heridos

El agresor había sido retirado minutos antes tras iniciar una riña en el interior del establecimiento

Por Redacción

Septiembre 28, 2025 11:25 p.m.
A
Balean fachada de bar en Lomas del Tecnológico; no hubo heridos

La noche de este domingo un hombre disparó contra la fachada de un bar en la colonia Lomas del Tecnológico, luego de haber sido retirado por provocar una riña dentro del lugar.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando el agresor regresó al sitio a bordo de una camioneta y efectuó varios disparos antes de huir.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron para resguardar la zona y confirmaron que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Al sitio también llegó personal de la Dirección de Comercio municipal para revisar que el negocio contara con licencia de funcionamiento y operara dentro del horario establecido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autoridades informaron que el caso fue turnado a las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones y localizar al responsable.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Balean fachada de bar en Lomas del Tecnológico; no hubo heridos
Balean fachada de bar en Lomas del Tecnológico; no hubo heridos

Balean fachada de bar en Lomas del Tecnológico; no hubo heridos

SLP

Redacción

El agresor había sido retirado minutos antes tras iniciar una riña en el interior del establecimiento

Delincuente roba tienda Oxxo de Ciudad Valles
Delincuente roba tienda Oxxo de Ciudad Valles

Delincuente roba tienda Oxxo de Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

El delincuente amenazó con un arma blanca a la cajera de la tienda Oxxo en Vista Hermosa para llevarse el dinero de las ventas.

Taxista provoca choque al cruzar bulevar Lázaro Cárdenas
Taxista provoca choque al cruzar bulevar Lázaro Cárdenas

Taxista provoca choque al cruzar bulevar Lázaro Cárdenas

SLP

Huasteca Hoy

El conductor de un taxi ocasiona colisión al cruzar sin precaución en Ciudad Valles

Auto termina entre árboles tras accidente en Tanlajás
Auto termina entre árboles tras accidente en Tanlajás

Auto termina entre árboles tras accidente en Tanlajás

SLP

Huasteca Hoy

Un vehículo se sale del camino y termina en un desnivel en Tanlajás. No se reportan heridos en el incidente.