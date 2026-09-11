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Seguridad

Detienen a un presunto "narco" en El Sauzalito

Lo detectaron en un automóvil con decenas de dosis de distintas drogas

Por Redacción

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a un presunto "narco" en El Sauzalito
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      Un hombre, detectado en posesión de más de 30 dosis de droga que presuntamennte andaba comercializando, fue capturado por elementos de la Policía Municipal capitalina, que lo detecaron durante patrullajes preventivos, en la colonia El Sauzalito, al norte de la capital. 

      En los recorridos de seguridad, los agentes municipales vieron a un hombre que circulaba a bordo de un vehículo tipo sedán marca Chevrolet Spark, en color verde, el cual arrojó desde su ventanilla una botella de plástico, lo que motivó que los agentes le marcaran el alto. 

      Fue en la inspección preventiva, que los agentes detectaron que el conductor, de nombre Miguel "N", de 26 años, portaba en el asiento del copiloto una bolsa de plástico con hierba seca con las características físicas a la de la droga conocida como marihuana, con un peso aproximado de 25.8 gramos. Además, en otra bolsa, se encontraron 17 dosis de la droga conocida como cristal y 14 bolsas con la droga conocida como piedra. 

      Ante el probable hecho constitutivo de delitos contra la salud, los oficiales procedieron con la detención y puesta a disposición ante la autoridad ministerial para determinar su situación legal por delitos contra la salud en su modalidad de distribución y/o venta de droga.

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