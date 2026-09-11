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Vuelca camioneta en la Valles-Tampico; hay un lesionado

El accidente ocurrió cerca del rancho Palma Sola; bomberos atendieron un derrame de combustible

Por Huasteca Hoy

Septiembre 11, 2026 07:34 a.m.
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Vuelca camioneta en la Valles-Tampico; hay un lesionado
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      TAMUÍN. Un hombre resultó lesionado al volcar la camioneta que conducía sobre la carretera federal 70 Valles-Tampico, la noche de este jueves.

      El accidente se registró a la altura del kilómetro 47, cerca del rancho Palma Sola y del acceso a Praderas Huastecas. En el lugar quedó volcada una camioneta gris, de cabina y media.

      Paramédicos de la Cruz Roja de Tamuín auxiliaron al conductor, quien sufrió diversas lesiones. No se informó si fue trasladado a un hospital ni cuál era su estado de salud.

      Bomberos Voluntarios de Tamuín abanderaron la zona para prevenir otro percance y limpiaron la superficie de rodamiento, debido a que la unidad derramó combustible.

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      De manera preliminar, se presume que el exceso de velocidad y la falta de precaución pudieron influir en la volcadura, aunque corresponderá a las autoridades determinar las causas.

      Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y quedaron a cargo del resguardo de la camioneta.

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