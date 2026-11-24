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En la colonia Valle de San Joaquín, en la capital potosina, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron la captura de un presunto vendedor de droga considerado como objetivo prioritario que cuenta por múltiples detenciones por distintos ilícitos, desde robo de vehículo hasta delitos contra la salud.

Según la información disponible, el individuo, que dice operar de manera independiente, fue identificado como José Alfonso N. de 31 años de edad y al momento de su detención le aseguraron decenas de dosis de cristal.

Los agentes realizaban recorridos por la calle Colorines en el fraccionamiento referido, cercano a la colonia Las Julias, cuando detectaron al sujeto que se conducía en forma sospechosa y determinaron interceptarlo.

En la revisión los policías le encontraron 20 dosis de cristal ocultas entre sus ropas, la cual dio un peso total de 13.6 gramos.

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Además, en investigaciones preliminares se estableció que el individuo es considado objetivo prioritario por las autoridades, por su posible participación en distintos hechos delictivos y cuenta con múltiples detenciones e ingresos al penal.

De esta forma, se indicó que entre el año 2020 y el 2024 acumuló cinco detenciones por delitos contra la salud; entre el 2019 y el 2024 fue detenido tres veces por portación de arma prohibida.

Asimismo, cuenta con otros arrestos por conducir vehículo con reporte de robo, portación de arma de fuego.

En esta detención, de nueva cuenta se le puso a disposición del Ministerio Público a fin de que se le defina su situación legal.