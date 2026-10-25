logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cae presunto homicida que ultimó a su rival a golpes

Por Redacción

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
A
Cae presunto homicida que ultimó a su rival a golpes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      AQUISMÓN.- Un hombre fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI), por su presunta participación en un homicidio ocurrido recientemente en la comunidad de Tamapatz.

      La Fiscalía General del Estado informó que el detenido, identificado como Pascacio "N", contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

      De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre, en un domicilio de la localidad de Muhuatl, donde la víctima se encontraba en compañía del ahora detenido y otro individuo.

      Presuntamente, Pascacio agredió a la víctima con varios golpes en el rostro, mientras su acompañante la sujetaba por la espalda. Posteriormente, este último habría provocado que cayera al suelo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A consecuencia de las lesiones sufridas durante la agresión, la víctima perdió la vida, por lo que las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

      Con los datos de prueba obtenidos, el Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial una orden de aprehensión contra Pascacio, misma que fue cumplimentada por elementos de la PDI en la localidad donde ocurrieron los hechos.

      El acusado fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal de Tancanhuitz y quedó a disposición del Juez de Control con sede en ese municipio, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Detienen a mujer con 86 dosis de cristal en Abastos
        Detienen a mujer con 86 dosis de cristal en Abastos

        Detienen a mujer con 86 dosis de cristal en Abastos

        SLP

        Redacción

        Policías municipales localizaron bolsas con presunta droga, efectivo y una báscula en Gálvez.

        Hallan motocicleta en arroyo, pero no al conductor
        Hallan motocicleta en arroyo, pero no al conductor

        Hallan motocicleta en arroyo, pero no al conductor

        SLP

        Huasteca Hoy

        Elementos de seguridad y veladores acudieron al reporte, pero no encontraron al conductor ni testigos

        Custodio regio hurta camioneta de valores; fue detenido en SLP
        Custodio regio hurta camioneta de valores; fue detenido en SLP

        Custodio regio hurta camioneta de valores; fue detenido en SLP

        SLP

        Redacción

        La colaboración entre fiscalías potosina y de Nuevo León permitió la captura del presunto responsable

        Recuperan dos carros con reporte de robo
        Recuperan dos carros con reporte de robo

        Recuperan dos carros con reporte de robo

        SLP

        Redacción