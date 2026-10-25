Cae presunto homicida que ultimó a su rival a golpes

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AQUISMÓN.- Un hombre fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI), por su presunta participación en un homicidio ocurrido recientemente en la comunidad de Tamapatz.

La Fiscalía General del Estado informó que el detenido, identificado como Pascacio "N", contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre, en un domicilio de la localidad de Muhuatl, donde la víctima se encontraba en compañía del ahora detenido y otro individuo.

Presuntamente, Pascacio agredió a la víctima con varios golpes en el rostro, mientras su acompañante la sujetaba por la espalda. Posteriormente, este último habría provocado que cayera al suelo.

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A consecuencia de las lesiones sufridas durante la agresión, la víctima perdió la vida, por lo que las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Con los datos de prueba obtenidos, el Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial una orden de aprehensión contra Pascacio, misma que fue cumplimentada por elementos de la PDI en la localidad donde ocurrieron los hechos.

El acusado fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal de Tancanhuitz y quedó a disposición del Juez de Control con sede en ese municipio, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal.