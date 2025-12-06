Cae sujeto acusado de provocar incendio en Las Julias
Vecinos identificaron al presunto responsable; Guardia Municipal lo entregó a la Fiscalía.
Un joven de 22 años fue detenido por la Guardia Municipal tras ser identificado por vecinos como el presunto responsable de un incendio que dañó varios locales comerciales ubicados sobre la avenida Arroyo de las Vírgenes, en la colonia Las Julias.
Incendio causa daños en tarimera de Los Gómez
Bomberos pudieron controlar las llamas, por suerte no hubo lesionados
De acuerdo con el informe oficial, habitantes del sector observaron cuando comenzaron las llamas y de inmediato solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia. Mientras personal de Bomberos y Protección Civil trabajaba para contener el fuego, los vecinos lograron ubicar al presunto responsable y lo retuvieron en la zona hasta la llegada de los agentes municipales.
El incendio fue controlado minutos después y dejó afectaciones materiales en al menos un local, cuyo propietario pidió a la autoridad proceder legalmente contra el sospechoso.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ante el señalamiento directo, los policías municipales realizaron la detención de Brayan “N”, de 22 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se definan las responsabilidades correspondientes.
no te pierdas estas noticias
Cae sujeto acusado de provocar incendio en Las Julias
Redacción
Vecinos identificaron al presunto responsable; Guardia Municipal lo entregó a la Fiscalía.
Chocan tres unidades pesadas en la SLP-Matehuala
Redacción
Uno de los tráileres se quemó e su totalidad a la altura de Charco Cercado
Mujeres sufren accidente en la Valles-Rioverde
Huasteca Hoy
Fueron trasladadas a la clínica del IMSS