Cae sujeto acusado de provocar incendio en Las Julias

Un joven de 22 años fue detenido por la Guardia Municipal tras ser identificado por vecinos como el presunto responsable de un incendio que dañó varios locales comerciales ubicados sobre la avenida Arroyo de las Vírgenes, en la colonia Las Julias.

De acuerdo con el informe oficial, habitantes del sector observaron cuando comenzaron las llamas y de inmediato solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia. Mientras personal de Bomberos y Protección Civil trabajaba para contener el fuego, los vecinos lograron ubicar al presunto responsable y lo retuvieron en la zona hasta la llegada de los agentes municipales.

El incendio fue controlado minutos después y dejó afectaciones materiales en al menos un local, cuyo propietario pidió a la autoridad proceder legalmente contra el sospechoso.

Ante el señalamiento directo, los policías municipales realizaron la detención de Brayan “N”, de 22 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se definan las responsabilidades correspondientes.