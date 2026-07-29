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Seguridad

Cae supuesto miembro de grupo delictivo en Cedral

Por Redacción

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Cae supuesto miembro de grupo delictivo en Cedral
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      En el municipio de Cedral, un hombre que estaría presuntamente vinculado con un grupo delictivo que opera en la zona, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal.

      Fue durante un dispositivo de seguridad que los agentes estatales realizaron la detención de Andrés "N" de 25 años, a quien se le aseguraron al menos siete dosis de marihuana y tres de "cristal", además de 21 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas", utilizados para poner en riesgo la integridad de la población y de las corporaciones de seguridad.

      El detenido, así como la droga y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica.

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