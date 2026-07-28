Muere un motociclista embestido en lateral de la 57
El conductor del otro vehículo fue detenido por la SSPC capitalina
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Una persona sin vida, fue el saldo de un choque entre dos motocicletas en lateral de la carretera 57 y avenida Colorines en la colonia Prados Glorieta. El reporte cerca de las 14:30 de este martes.
Les hechos, cuando un motociclista se encontraba detenido en el semáforo sobre la lateral de carretera México con dirección a la glorieta Benito Juárez y esperaba la luz verde, pero fue impactado por alcance por otro motociclista, cayendo al piso con lesiones mortales.
Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes al valorarlo, lo encontraron sin signos vitales.
Elementos de la SSPC municipal aseguraron el área como primeros respondientes y el conductor presuntamente responsable fue detenido.
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