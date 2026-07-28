Fuego daña camioneta estacionada en el centro de Ébano
El incendio comenzó en el área del motor durante la madrugada y alcanzó parte de la cabina
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ÉBANO.- Un incendio registrado durante la madrugada de este martes dejó severamente dañada una camioneta que se encontraba estacionada afuera de un domicilio, en la zona centro de Ébano.
El reporte fue recibido alrededor de las 4:00 horas, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron a la calle José María Morelos, donde localizaron una camioneta Toyota Tacoma, color gris, con fuego en la parte delantera.
Los bomberos controlaron las llamas antes de que se extendieran por completo al vehículo o alcanzaran las viviendas cercanas.
De acuerdo con los primeros indicios, el incendio habría comenzado en el compartimiento del motor, posiblemente por un cortocircuito, aunque la causa deberá ser confirmada.
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El fuego consumió el motor y dañó parte del interior de la cabina, por lo que las pérdidas materiales fueron considerables. No se reportaron personas lesionadas.
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