Caen dos por presunto fraude maquinado

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Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Cristo "N" y Antonio "N", por su probable responsabilidad en el delito de fraude maquinado.

Las indagatorias arrojaron que entre 2019 y 2020 los imputados, en presunta complicidad con otras personas, habrían simulado el pago de contribuciones mediante documentación apócrifa y operaciones ficticias con proveedores, desviando recursos a cuentas bancarias vinculadas con los ahora detenidos.

Con los datos de prueba obtenidos, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de control las órdenes de aprehensión, las cuales fueron cumplimentadas por la PDI en la Zona Metropolitana Potosina.

Los imputados fueron certificados médicamente e ingresados al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

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