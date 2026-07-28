Detienen en Cedral a joven con droga y 21 "ponchallantas"

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CEDRAL.- Un hombre de 25 años fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Cedral, luego de que presuntamente le encontraron droga y 21 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que la captura ocurrió durante un operativo de vigilancia realizado en este municipio del Altiplano potosino.

El detenido fue identificado como Andrés "N", a quien los agentes aseguraron dosis de marihuana y de la droga sintética conocida como "cristal", aunque la dependencia no precisó las cantidades.

También le decomisaron 21 piezas metálicas utilizadas para dañar los neumáticos de vehículos particulares y unidades de las corporaciones de seguridad.

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La autoridad estatal señaló al detenido como presunto integrante de un grupo delictivo, pero no informó qué elementos sustentan esa posible relación.

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Andrés "N", la droga y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que realizará las investigaciones y determinará su situación jurídica.