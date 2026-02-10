logo pulso
Seguridad

Caen dos con armas de fuego tras operativos de GCE

Además, portaban 10 cartuchos útiles .223

Por Redacción

Febrero 10, 2026 09:52 a.m.
A
Caen dos con armas de fuego tras operativos de GCE

El Director General de la Guardia Civil Estatal (GCE), Rosalío Ramos García, informó que encabezó despliegues de trabajo estratégico con 30 elementos operativos, 06 unidades en distintos puntos territoriales, apoyo de vehículos todo terreno, motocicletas, personal de inteligencia, así como un helicóptero, fortaleciendo la presencia policial y la capacidad de reacción inmediata.

En las últimas operaciones que se han tenido se han focalizado en el municipio de Tamasopo y sus comunidades como La Lima, Los Naranjos, Mesa del Durazno, Agua Buena, Las Canoas, Rascón, Tambaca, El Chino y Damián Carmona, donde se inspeccionaron puntos señalados por reportes ciudadanos.

Durante estos sobrevuelos se detuvieron a dos personas Jerónimo N. Y Felipe N. uno con un arma de fuego larga y otra arma corta, además de 10 cartuchos útiles .223, los cuales, fueron puestos a disposición de manera inmediata ante la autoridad correspondiente, para deslindarles su responsabilidad.

"Estos operativos seguirán efectuándose en las cuatro regiones del Estado para seguir garantizando el orden, la paz y la tranquilidad y continuar con la estrategia que forma parte del Plan Integral de Seguridad", dijo la GCE. 

