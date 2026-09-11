No quisieron pagar la cuenta y terminaron arrestados
La cuenta era de mil 320 pesos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En la colonia Central Maquinaria, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos sujetos que se negaron a pagar la cuenta en un establecimiento, en donde también agredieron a la encargada.
Se trata de Miguel "N" y Néstor "N", ambos de 39 años, quienes tras su puesta a disposición ante la autoridad investigadora, ahora enfrentarán cargos por su probable participación en los delitos de fraude y amenazas.
La intervención de los oficiales se dio luego de un reporte solicitado en un establecimiento ubicado en la colonia referida, donde los agentes se entrevistaron con la encargada del negocio, quien señaló a los dos hombres de negarse a pagar una cuenta por consumo de aproximadamente mil 320 pesos, además de presuntamente agredirla física y verbalmente.
Por lo anterior, y a petición de la afectada que solicitó resolver el asunto legalmente ante la instancia correspondiente, los oficiales llevaron a cabo la detención de ambos hombres, por presuntamente incurrir en los delitos de fraude y amenazas, quedando asegurado durante la intervención un vehículo Chevrolet Sonic, tipo sedán, color negro, modelo 2017, propiedad de uno de los involucrados.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Luego de ser trasladados a la comandancia municipal para su certificación médica, finalmente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde la víctima continuará con su denuncia.
no te pierdas estas noticias
La detienen tras robo en estacionamiento; el botín fue de 81 mil pesos
Redacción
Los hechos, en la zona centro y fue detectada por personal encargado
Cae "arquitecto" acusado de fraude por obra "chafa"
Pulso Online
La obra no cumplió con especificaciones ni funcionó el sistema de congelación instalado.
Vuelca camioneta en la Valles-Tampico; hay un lesionado
Huasteca Hoy
El accidente ocurrió cerca del rancho Palma Sola; bomberos atendieron un derrame de combustible