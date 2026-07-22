Caen tres "narcos" en la capital y en Valles

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Por su presunta participación en actividades relacionadas con el narcomenudeo, tres personas consideradas objetivos prioritarios fueron detenidas en la capital y en Ciudad Valles, por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE).

En una primera intervención, en la capital, la GCE detuvo a Sergio "N", de 33 años de edad, identificado como presunto integrante de una célula delictiva, a quien se le aseguraron dosis de la droga sintética conocida como "cristal", un arma de fuego, un cargador, cartuchos útiles, 10 artefactos conocidos como "ponchallantas" y el vehículo en el que se desplazaba.

De manera paralela, en el municipio de Ciudad Valles, elementos estatales detuvieron a Mario "N", de 29 años, y a Juan "N", de 23 años, a quienes se les aseguraron dosis de marihuana y de "cristal", 22 artefactos conocidos como "ponchallantas" y un documento con diversas anotaciones que será analizado como parte de las investigaciones.

Las personas detenidas, así como los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica conforme a derecho.

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