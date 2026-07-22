Caen tres "narcos" en la capital y en Valles
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Por su presunta participación en actividades relacionadas con el narcomenudeo, tres personas consideradas objetivos prioritarios fueron detenidas en la capital y en Ciudad Valles, por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE).
En una primera intervención, en la capital, la GCE detuvo a Sergio "N", de 33 años de edad, identificado como presunto integrante de una célula delictiva, a quien se le aseguraron dosis de la droga sintética conocida como "cristal", un arma de fuego, un cargador, cartuchos útiles, 10 artefactos conocidos como "ponchallantas" y el vehículo en el que se desplazaba.
De manera paralela, en el municipio de Ciudad Valles, elementos estatales detuvieron a Mario "N", de 29 años, y a Juan "N", de 23 años, a quienes se les aseguraron dosis de marihuana y de "cristal", 22 artefactos conocidos como "ponchallantas" y un documento con diversas anotaciones que será analizado como parte de las investigaciones.
Las personas detenidas, así como los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica conforme a derecho.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Localiza FGR otra megabodega de "huachicol"; asegura 174 mil litros
Redacción
En el lugar encontraron tanques, pipas y hasta un despachador clandestino
Estrellan camioneta en arcos del Edificio Ipiña
Redacción
Se presume que una falla mecánica causó el accidente
Arranca programa contra adicciones para mujeres en prisión
Pulso Online
Las participantes recibirán atención psicológica y acompañamiento especializado para apoyar su proceso de recuperación y reinserción social.