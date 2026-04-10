Camión de transporte de personal se incendia tras chocar contra poste

Un camión de transporte de personal se incendió luego de chocar contra un poste la madrugada de este viernes en el Circuito Potosí, a la altura del tramo que conecta la colonia Puerta Real con Piquito de Oro.

De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas, cuando el conductor de la unidad perdió el control hacia su derecha, impactándose contra un poste. Tras el choque, el vehículo comenzó a incendiarse.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, en su división Caminos, acudieron al sitio para abanderar la zona y tomar conocimiento de los hechos.

En el mismo tramo, se registró un segundo percance, donde un automóvil también se impactó contra un poste. En este caso, elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad acudieron para atender el incidente.

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Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni las causas oficiales de ambos accidentes.